В 2017 году чистая прибыль Renault выросла в 1,5 раза

Пресс-служба Renault представила сведения о доходах за прошлый год. В результате чистая прибыль автопроизводителя в 2017 году выросла в 1,5 раза до 5 114 000 000 евро, в сравнении с показателями 2016 года.

Разводненная аукционная прибыль Renault в прошлом году составила 18,68 евро, а в 2016 году лишь 12,46 евро. Общая выручка производителя в 2017 году достигла показателя 58 770 000 000 евро, что на 14,7% выше показателей 2016 года. В сообщении уточнили, что порядка 2 727 000 000 евро обеспечил «АвтоВАЗ», который выкупила Renault.

В прошлом году производитель Renault установил рекордные продажи в 3 760 000 новых авто, что превышает продажи 2016 года на 8,6%. Компания уточнила, что во Франции было приобретено 673 852 авто, а в России – 448 270 машин. Представители компании Renault сообщили, что в этом году намерены увеличить рынок на 2,5%.