Mercedes-Benz представит в Женеве электрический кроссовер EQ C‍

Представители Mercedes-Benz раскрыли данные о том, какие новые автомобили планируется привезти на автосалон в Женеве, который стартует в начале следующего месяца. В числе таких новинок оказался «зелёный» кроссовер EQ C.

Компания Mercedes-Benz готовится презентовать в Швейцарии свежее поколение A-Class, обновлённый C-Class, пикап X-Class, оснащённый новым 258-сильным двигателем V6 (550 Нм) в сочетании с 7-диапазонной АКПП. Об этом пишет портал «ВладТайм», ссылаясь на инсайдеров.

На мероприятии также состоится дебют электрокара, который планируется продавать под новым суббрендом EQ. Хотя представители бренда ограничились намёком, эксперты уверены, что речь идёт о товарной версии кроссовера Mercedes-Benz EQ C на электротяге.

Такой автомобиль в серийном кузове недавно попал в объективы папарацци во время дорожных тестов. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже в 2019 году, при этом её прямым конкурентом окажется Tesla Model X.

В основу нового Mercedes-Benz EQ C ляжет платформа EVA, созданная с применением алюминия и высокопрочной стали специально для электромобилей. Автомобиль получит сразу два электрических мотора, а его запас хода будет достигать 500 км без подзарядки. Сборку кроссовера могут организовать на американском заводе в штате Алабама.