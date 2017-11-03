Внедорожник УАЗ «Хантер» подорожал на 7 400 рублей

Согласно данным экспертов «АВТОСТАТ», российская компания «УАЗ» пересмотрела цены на свои автомобили. Отмечается, что по итогам мониторинга цен выяснилось, что «УАЗ» изменил ценники моделей УАЗ «Хантер» и УАЗ «Пикап».

Популярный российский внедорожник УАЗ «Хантер», который в дилерских центрах РФ доступен в единственном варианте исполнения «Классик» и оснащается 2,7-литровым 128-сильным мотором, прибавил к стоимости 7 400 рублей. Теперь модель доступна для покупки по цене в 626 400 рублей.

Отечественный внедорожный пикап УАЗ «Пикап» в базовом варианте исполнения «Классик» по-прежнему стоит 699 900 рублей и приводится в движение 2,7-литровым 135-сильным двигателем и МКПП. Примечательно, что все остальные версии автомобиля стали дешевле на сумму от 5 000 до 13 000 рублей.

Кроме того, компания «УАЗ» несколько скорректировала линейку комплектаций модели УАЗ «Пикап». Теперь комплектация «Привиледж» получила название «Максимум», версия «Комфорт» именуется «Престиж». Помимо этого, вариант «Стандарт» теперь переименован в «Оптимум». Примечательно, что в 2017 году УАЗ «Пикап» стал лидером своего сегмента, опередив Toyota Hilux и Mitsubishi L200.