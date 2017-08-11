Ателье ABT добавило мощности «заряженному» Audi SQ5

Немецкие специалисты из ателье ABT Sportsline показали результаты своей работы над кроссовером Audi SQ5. «Заряженный» автомобиль и прежде мог похвастаться производительностью более 350 лошадиных сил, однако специально для тех, кому этого мало, тюнеры создали ещё более мощную версию.

Компания Audi оснастила SQ5 3,0-литровым турбодвигателем V6, способным генерировать 354 л. с. Тюнинговый вариант модели получил чип ABT Engine Control, который увеличивает мощность силового агрегата до 425 «лошадей». Крутящий момент также вырос с 500 до 550 Нм (+10%). Пока в ABT Sportsline не стали уточнять динамические характеристики кроссовера с пакетом дополнений.

Кроме того, Audi SQ5 обзавёлся аэродинамическим обвесом ABT Widebody, предполагающим новые бампера, иные боковые «юбки» и расширители «крыльев». Опционально предлагается установка крупного спойлера на задней части кузова.

Для кроссовера доступны также карбоновые патрубки выпускной системы, 20-22-дюймовые колёсные диски уникального дизайна и высокоэффективная подвеска, позволяющая регулировать дорожный просвет.