В Кемерово создали прицеп для перевозки шин 220-тонных самосвалов

Согласно данным местных изданий, в Кузбассе разработан уникальный полуприцеп для перевозки крупногабаритных покрышек от карьерных самосвалов. Отмечается, что новое решение, разработанное УК «Кузбассразрезуголь», позволит существенно снизить стоимость перевозки покрышек 220-тонных самосвалов.

В пресс-службе администрации Кемеровской области рассказали, что ранее покрышки для карьерных самосвалов приходилось перевозить горизонтально. Для такого типа транспортировки по дорогам общего пользования необходимо получать специальные разрешения, а также сопровождать груз колонной автомобилей. Все эти шаги многократно увеличили стоимость перевозки.

Наряду с этим инженеры УК «Кузбассразрезуголь» разработали уникальный полуприцеп, который позволяет перевозить покрышки для самосвалов в вертикальном положении при вертикальной загрузке. Данное решение является инновационным для российской промышленности.

Новый полуприцеп представляет собой каркас, металлическая конструкция которого имеет две ниши, отгороженные металлической балкой. Такое решение позволяет перевозить покрышки без дополнительных креплений при высокой прочности конструкции.