Subaru представили цены на новый внедорожник Subaru Ascent

Японская автокомпания Subaru сообщила стоимость нового восьмиместника Subaru Ascent. Крупный внедорожник заменит Subaru Tribeca, который перестали выпускать еще в 2014 году.

На авторынке США новый внедорожник Subaru Ascent будут предлагать по цене от 31 995 долларов, что соответствует 1 849 000 рублей. Клиенты получат модель с турбодвигателем объемом 2,4 литра производительностью 260 «лошадей». Для полноприводного внедорожника предложат вариатор CVT. Также в базовое оснащение войдут: круиз-контроль, система контроля полосы и предотвращения столкновений, комплекс мультимедиа 6,5”, кондиционер, литые дички 18”, особое зеркало и рейлинги.

Версия Subaru Ascent с системой, контролирующей слепые зоны, передними креслами с электроприводом, экраном на 8” и улучшенными сабвуферами, а также системой обогрева фронтального стекла обойдется уже в 34 195 долларов или 1 968 000 рублей. Комплектация Subaru Ascent Limited получила кожаный салон, оптику на светодиодах, диски 20”, а также безключевой запуск мотора за 38 995 долларов или 2 247 000 рублей.

Максимальная комплектация внедорожника Touring обойдется в США за 44 695 долларов или 2 577 000 рублей. Клиенты получат комплекс мультимедиа с несколькими экранами, кожаную обивку Java Brown, систему аудио премиум класса Harman/Kardon Quantum Logic (14 динамиков), а также вставки из натурального дерева.