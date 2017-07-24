Продажи Aston Martin в России выросли в 3,6 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», которое провело собственное исследование российского автомобильного рынка, в 2017 году состоятельные клиенты из РФ приобрели 18 автомобилей Aston Martin, что в 3,6 раза больше, чем по итогам 2016 года. Примечательно, что в 2016 году британский премиальный бренд смог реализовать в России всего пять автомобилей.

По данным экспертов, в 2017 году официальные дилерские центры Aston martin в России смогли реализовать 18 автомобилей, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Более 80% от всех продаж бренда пришлось на стильные и производительные суперкары семейства Aston Martin DB11, который в минувшем году нашли своих владельцев в РФ 14 раз.

Кроме того, состоятельные российские покупатели приобрели три спортивных автомобиля линейки Aston martin Vanquish, а также один автомобиль Aston Martin Vantage.

Сюрпризом не стал тот факт, что 13 из 18 проданных в России моделей Aston martin пришлись на Москву, а ещё один спорткар купил клиент из Жуковского, Московская область. Также по одному автомобилю реализовали дилеры Красноярска, Пензы, Владивостока и Барнаула. Ожидается, что в 2018 производительные модели от Aston Martin подорожают из-за растущего транспортного налога.