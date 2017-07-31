На продажу выставлен фургон Volkswagen с мотором от спорткара Porsche 911
Немецкая компания CAR special, которая специализируется на продаже эксклюзивных машин, предлагает для покупки фургон Volkswagen SpaceCamper TH5, позаимствовавший двигатель от Porsche 911 Turbo. Уникальный автомобиль стоит 139 800 евро (порядка 9 900 000 рублей).
Над необычным пассажирским фургоном поработали мастера из TH Automobile. Модель оборудовали усиленными панелями пола и некоторыми компонентами от платформы Porsche 911. В моторном отсеке Volkswagen SpaceCamper TH5, расположенном в задней части авто, нашёл место 3,6-литровы оппозитный мотор с турбонаддувом. Мощность такой силовой установки составляет 480 лошадиных сил при 620 Нм.
Пять лет назад на автодроме Нардо в Италии Volkswagen SpaceCamper TH5разогнался до рекордных среди кэмперов 270,9 км/ч. На разгон до 100 км/ч автомобилю необходимо всего 4,9 секунды.
Кроме того, машина получила легкосплавные колёсные диски размерностью 19 дюймов, круиз-контроль, камеру заднего вида и тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми – сзади. Фургон унаследовал от Porsche спортивную подвеску, панель приборов, рулевое колесо и замок зажигания. При этом в салоне SpaceCamper TH5 по-прежнему размещаются кухня, кофемашина, раковина, складной столик и четыре спальных места.