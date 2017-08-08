Jaguar Land Rover внедрит электрификацию, но не откажется от «дизелей»

Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover озвучила свои планы по будущему развитию линейки моторов. Отмечается, что бренды не планируют отказываться от дизельных автомобилей, но при этом все модели получат и электрифицированные версии.

В наши дни мировые автобренды стремятся отказываться от дизельных моторов, в пользу плагин-гибридных и полностью электрических версий моделей. Представители компании Jaguar Land Rover во время общения с представителями прессы отметили, что к 2020 году модели брендов Jaguar, Land Rover и Range Rover также получат электрифицированные версии, но при этом разработчики не спешат «хоронить» дизельные силовые установки.

Разработчики отметили, что на сегодняшний день большая часть реализуемых внедорожников и кроссоверов приходится именно на дизельные версии моделей. Отмечается, что такие версии двигателей более выгодны в обслуживании и «заправке».

В JLR отметили, что компания будет производить дизельные автомобили до тех пор, пока они будут пользоваться спросом на рынке вне зависимости от мировых трендов. При этом в российском офисе компании отметили, что в РФ «дизели» будут популярны ещё минимум десять лет.