В Москве представили новые кроссоверы Lamborghini Urus

Компания Lamborghini провела официальную презентацию своего первого кроссовера Urus в Москве, несмотря на то, что в России уже было приобретено 50 машин по предзаказу. Новинку представил главный дизайнер автопроизводителя.

Согласно заявлению Lamborghini новый кроссовер позволит увеличить продажи автопроизводителя вдвое. Первая партия Lamborghini Urus, состоящая из 50 машин, в России уже была распродана, однако дилеры утверждают, что новинку можно заказать и уже в следующем году получить авто.

Размеры Lamborghini Urus следующие: длина – 5 112 мм, ширина – 2 016 мм, высота – 1 638 мм, колесная база – 3 003 мм. А также регулируемый клиренс с показателями 158-248 мм, это стало возможным за счет пневматической подвески. В списке оснащения числится большое количество систем безопасности и помощи водителю, а также аудиокомлекс Bang & Olufsen. При этом клиент может получить кроссовер с раздельными креслами вместо дивана. Багажное отделение вмещает до 616 л., а при сложенных креслах – 1 596 л.

Под капотом нового кроссовера Lamborghini Urus установили 4-литровый твин-турбо V8, который генерирует до 650 л. с. с моментом силы в 850 Н*м. В паре с мотором работает новая коробка-автомат ZF на восемь скоростей. Благодаря мощному