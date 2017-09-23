Фотошпионы рассекретили интерьер нового кросс-купе Bisu T6

Китайский автопроизводитель BAIC начал тестировать на дорогах новое кросс-купе Bisu T6. Внешний вид новинки был рассекречен в середине прошлого месяца, а теперь фотошпионам удалось запечатлеть и салон.

Купеобразный кроссовер разделил платформу с моделью T5, которая успешно продаётся на китайском авторынке уже полгода. Отметим, что Bisu T6 оказался гораздо больше «донора». В длину новинка достигает 4 820 мм, ширина равна 1 915 мм, высота составляет 1 660 мм, а размер колёсной базы – 2 815 мм. Судя по шпионским фотографиям, автомобиль получит двухцветную отделку салона из экокожи, большое количество кнопок и мультифункциональный руль.

В моторном отсеке кроссовера разместится 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 197 лошадиных сил. Что касается коробки передач, автомобиль предложат с 6-скоростной механической трансмиссией и 8-диапазонным «автоматом».

Перечень оборудования нового Bisu T6 будет включать в себя систему стабилизации, функцию помощи на подъёме, двухзонный климат-контроль, обогрев и вентиляцию передних сидений, парковочные датчики, систему кругового видеообзора, электропривод люка, электронный ручной тормоз, мультимедийный комплекс с большим тачскрином и многое другое.