Новая Toyota Supra получит «шестерку» и окажется быстрее Porsche 911

На форуме SupraMkV.com появились отсканированные изображения японского журнала Best Car, которые раскрывают технические параметры новой Toyota Supra. Модель может получить под капот 3,0-литровый мотор с шестью цилиндрами и стать быстрее немецкого спорткара Porsche 911, пишет издание.

Новая Toyota Supra станет на 14 кг легче предшественника и будет весить 1 496 кг. При этом автомобиль получит следующие габариты: 4380х1855х1290 мм, а расстояние между осями колёс составит 2 470 мм.

Под капотом новинки найдёт место 6-цилиндровый бензиновый агрегат, способный развивать 340 лошадиных сил при 450 Нм. Передавать тягу на колёса будет 8-скоростная автоматическая трансмиссия. Ускоряться до 100 км/ч автомобиль сможет за 3,8 секунды, это на 0,6 секунды лучше результата Porsche 911, оснащённого 370-сильным двигателем и роботизированной КПП.

Напомним, что компания Toyota планирует показать публике новую Supra на автовыставке в Женеве. Японский автопроизводитель разрабатывал новый спорткар совместно с BMW, который намерен выпустить собственную версию авто – Z5.

Автомобили сконструируют на единой платформе, однако они получат различные двигатели, дизайн и настройки шасси. Прежде предполагалось, что Toyota Supra будет гибридом с силовой установкой на базе бензинового мотора с турбонаддувом.