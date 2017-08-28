Возможный пожар стал причиной отзыва порядка 22 тысяч Toyota Camry и Lexus

Японский автоконцерн Toyota Motor объявил о кампании отзыва 11 800 Toyota Camry и 9 900 Lexus со всего мира. Причиной стало возможное возгорание, которое влечет за собой опасность пожара.

Toyota Motor намерены отозвать 21 700 автомобилей со всего мира. Под кампанию отзыва попали Lexus RC, собранный в период с 2015 по 2018 годы, Lexus GS F, выпущенные в период с 2016 года, Lexus LC 500 собранные в прошлом году и Toyota Camry нового поколения, которое уже успели продать в США.

В сообщении отмечается, что у моделей разные неисправности, однако все 21 700 авто могут загореться из-за крышки топливного насоса. Во время изготовления крышки были допущены ошибки, в результате данная деталь получилась не достаточно плотной. Как итог надежность крышки топливного насоса значительно сократилась, она может треснуть и стать причиной утечки горючего.