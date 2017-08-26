Собянин продлил налоговые льготы для столичного автозавода Renault

Власти российской столицы намерены сохранить льготные ставки для арендной платы на земельные наделы, на которых размещены автомобильные заводы. Такие пункты прописаны в договоре, заключенным между мэром Москвы Сергеем Собяниным и представителями российского филиала французской компании Renault на площадке Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи.

Согласно заявлениям главы городской администрации Москвы, опасения относительно спаде востребованности на машины и развитие машиностроения не сбылись. В Москве продолжается рост производственных мощностей. С Renault решили заключить соглашение, предусматривающее предоставление льготных условий для вложения средств в развитие новых технологий и расширение производства.

По его словам, столичный автокластер создает высокооплачиваемые рабочие места. Renault, невзирая на все сложности, не прекращает инвестировать в отечественное автомобильное производство.