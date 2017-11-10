Lamborghini сообщила о возможности выпуска небольшого кроссовера

Итальянские разработчики из Lamborghini изучают возможность постройки небольшого кроссовера, который будет меньше Lamborghini Urus. Об этом сообщает глава правления премиальной марки Стефано Доменикало.

Согласно заявлению топ-менеджера, такое авто на рынок может выйти после 2020 года. В обозримом будущем инженеры намерены создать гибридный вариант Lamborghini Urus. По словам Доменикали, такая стратегия уже утверждена.

Первый люксовый кроссовер Lamborghini презентовали 4 декабря прошлого года на спецмероприятия в Сант-Агата-Болоньезе (Италия). В моторном отсеке кроссовера разместился 8-цилиндровый 4-литровый бензиновый двигатель с отдачей 650 лошадиных сил. Он функционирует в тандеме с 8-секционной автоматической трансмиссией. До первой «сотни» дебютный кроссовер разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость его равна 305 км/ч. В РФ новый Lamborghini Urus привезут летом 2018 года. Его стоимость стартует с отметки в 15 200 000 рублей.