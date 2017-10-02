В Россию привезут "заряженный" Mercedes-Benz Vito

В настоящее время разработчики среднеразмерных фургонов начали придавать своим машинам спортивное обличье. Такой предстает перед нами «заряженный» Mercedes-Benz Vito с набором доработок Sport Line.

Грузовики Mercedes-Benz Vito не получат спортивные дополнения, так как их предусмотрели только для пасспжирских и грузопассажирских модификаций. Внешнее оформление Mercedes-Benz Vito Sport Line характеризуется низким передним бампером с крупной радиаторной решеткой, полосами на капоте и боковых частях кузова. Также авто снабдили 18-дюймовыми колесами с красивым дизайном.

Салон тоже получил множество изменений. Кресла, руль и рычаг трансмиссии обшили кожей, педали получили накладки из хрома, а на пол положили велюровые коврики. В Mercedes-Benz Vito Sport Line имеется немного зажатая подвеска, благодаря чему у автомобиля улучшили управляемые качества.

В Европе предзаказ споривных Mercedes-Benz Vito уже можно оформить. За этот пакет придется выложить от 240 000 рублей.