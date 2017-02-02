Ferrari впервые уступил лидерство на российском рынке моделям Lamborghini

На портале аналитического агентства «АВТОСТАТ» появилась информация о том, что в 2017 году компания Lamborghini реализовала в России 31 новый автомобиль, в то время как продажи Ferrari снизились до 29 единиц. Таким образом, Lamborghini впервые отвоевала первенство на российском рынке у Ferrari.

По информации аналитиков, в минувшем году состоятельные автолюбители из России приобрели 31 спортивный автомобиль от Lamborghini, что свидетельствует о росте спроса на 24%. Самой популярной моделью компании стало купе Lamborghini Huracan, на котором остановил выбор 21 россиянин, а Lamborghini Aventador приглянулся десяти клиентам.

Вполне очевидно, что большая часть проданных автомобилей Lamborghini (20 единиц) пришлась на Москву и Московскую область, а реализация моделей в Санкт-Петербурге зафиксирована на уровне шести единиц.

Что касается Ferrari, то продажи компании в России по итогам 2017 года сократились на 9%, что равняется 29 моделям. Примечательно, что из всего объёма более 11 продаж пришлось на фастбэк Ferrari GTC5 Lusso, а также на стильное спортивное купе Ferrari 488. В Москве и Подмосковье было реализовано 19 моделей бренда, а клиенты из Перми купили две модели. По одному автомобилю было продано в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Краснодарском и Ставропольском крае, а также Нижегородской, Калужской, Самарской и Пензенской областях.