Кроссовер Skoda Kodiaq получил роскошную версию Laurin & Klement

Чешская автомобильная компания Skoda презентовала новый кроссовер Skoda Kodiaq в люксовой версии Laurin & Klement. Стоимость автомобиля пока не озвучивается, но публике роскошный SUV покажут в рамках автосалона в Женеве, который начнет свою работу уже 6 марта 2018 года.

Согласно данным немецкого автомобильного издания Auto Bild, которое ссылается на собственные источники в компании Skoda, стоимость нового кроссовера Skoda Kodiaq в версии Laurin & Klement получит минимальный ценник в 37 000 евро, что эквивалентно 2 630 000 рублей. Дебют модели состоится уже в марте нынешнего года на мотор-шоу в Женеве, а продажи модели в Европе начнутся летом.

Что касается внешности, то новый Skoda Kodiaq в версии Laurin & Klement от стандартного исполнения кроссовера отличается хромированной радиаторной решеткой, а также молдингами и корпусами зеркал, которые окрашены в цвет кузова. Модель поставлена на эксклюзивные 18-дюймовые колёсные диски и имеет специальные шильдики на капоте.

Новый SUV получил спортивные сидения, которые отделаны натуральной кожей, эко-кожей и вставками из алькантры. В список оснащения входит система автоматической парковки и круиз-контроль. Новинка может оснащаться бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 150 до 190 лошадиных сил.