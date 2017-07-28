Российские автолюбители покупают очень ненадежные машины

Специалисты американского аналитического центра J.D. Power выложили в сеть новый рейтинг надежности авто. Согласно информации, полученной от аналитиков, множество востребованных в РФ брендов расположились не на лидирующих места, благодаря чему можно заключить, что россияне предпочитают очень ненадежные машины.

Так как J.D. Power является американским порталом, то он больше анализировал положение на авторынке США, который имеет значительные отличия от отечественного. Но ряд брендов, находящихся на американском рынке, имеются и в России. За 2017 год абсолютным лидером выступил бренд LADA. Но в США эта марка не представлена, так как не соответствует качеству. Такая же проблема наблюдается и в «УАЗ», который по востребованности числится на десятой строке. Продукция бренда не является надежной и имеет неинтересный дизайн.

На второй позиции по уровню продаж числится корейский Hyundai, но в рейтинге надежности он получил седьмую строчку. Еще один «кореец» KIA имеет четвертое место в списке надежности. Восьмая ступенька принадлежит японским разработчикам Toyota, а Volkswagen завоевал 16-ю строку. Шестую позицию занял Nissan, а Ford -14-ю.

В рейтинге надежности среди люксовых марок стоит отметить первым BMW, затем Audi, и только потом BMW. Японский премиальный бренд Lexus оказался на 17-й ступеньке, а 30-ю завоевал Infiniti.