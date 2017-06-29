30% корпоративных продаж автомобилей в России приходится на Москву

По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году корпоративные клиенты из Москвы приобрели порядка 60 000 новых легковых автомобилей. Отмечается, что такой показатель составляет 30% от всех корпоративных продаж в России в 2017 году.

Эксперты отметили, что в 2017 году на долю Москвы пришлось более 30% от общего объёма корпоративных продаж новых легковых автомобилей. Поясняется, что такой показатель обусловлен прежде всего тем, что в столице сосредоточено большое количество офисов и представительств различных компаний.

Аналитики отметили, что в целом по стране в плане корпоративных продаж лидирует компания LADA, но бизнесмены из Москвы отдают предпочтение автомобилям чешского бренда Skoda. Отмечается, что в 2017 году бренд смог реализовать корпоративным клиентам 7 300 новых автомобилей, а на втором месте с показателем в 6 400 машин находится компания Volkswagen.

На третьей строчке рейтинга расположился бренд KIA (6 100 единиц), а замыкают пятерку лидеров компании Hyundai и Mercedes-Benz с показателем в 6 000 и 4 700 автомобилей соответственно.

Что касается рейтинга моделей, то тут корпоративные клиенты из Москвы отдали предпочтение Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, KIA Rio и Skoda Octavia, а российский LADA Largus не смог войти в «пятерку» лидеров.