Названы российские цены на внедорожник Chevrolet Tahoe

Американская машиностроительная компания Chevrolet, контролируемая General Motors, вывела на российский авторынок новый внедорожник Chevrolet Tahoe. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Согласно информации, распространенной профильными изданиями, новый Chevrolet Tahoe получит под капот 6,2-литровый 8-цилиндровый двигатель с производительностью 426 лошадиных сил. Он функционирует в тандеме с 8-скоростной АКПП.

Затраты горючего нового внедорожника достигает 13,4 л в смешанном цикле. После процедуры обновления внедорожник оснастили новой панелью управления и пересмотренным мультимедийным центром. Салон новинки рассчитан на 7 и 8 посадочных мест для пассажиров.

За базовое исполнение нового Chevrolet Tahoe автолюбители выложат от 3 450 000 рублей. Топовая версия новинки обойдется в 4 650 000 рублей. Сборку внедорожника для россиян наладят на белорусском предприятии «ЮНИСОН».