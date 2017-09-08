В России насчитывается 50 600 000 авто

В соответствии с информацией, обнародованной штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ», на 1 января текущего года в России насчитывается 50 600 000 экземпляров. Это стало известно благодаря проведенным исследованиям.

Около 84% от данного количества приходится на «легковушки», составившие 42 400 000 единиц, что составляет большинство на отечественном автомобильном рынке. Рыночная доля легких коммерческих авто достигает 8% (4 100 000 штук), получив второе место в рейтинге. Доля грузовых авто в РФ превысила 7%, что составляет 3 700 000 машин. На автобусы приходится 400 000 транспортных средств, получивших долю в 1%.

Согласно полученным данным выходит, что каждый 3-4 российский гражданин имеет свой личный транспорт. Ранее сообщалось, что в России стоимость автомобилей взлетела до 1 330 000 рублей за 1 единицу автотранспорта.