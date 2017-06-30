BMW возведет свой завод в Калининградской области

Согласно информации, распространенной СМИ, баварская машиностроительная компания BMW намерена построить свой автозавод в Калининградской области. Совет директоров премиального бренда вложат в завод полного цикла несколько сотен миллионов евро, а строительство продлится 2,5 года.

На сегодняшний день происходит согласование инвестиционного проекта в Минпромторге РФ и властями Калининградской области, кроме того изучается возможность организации площадок для строительство предприятия. Главный вариантом считается участок площадью 56 га в промышленном парке «Храброво». Первоначально, компания будет его арендовать, а затем возможно и выкупит его.

Специалисты BMW выбрали Калининградскую область, так как здесь марка довольно давно и благотворно работает. С 1999 года на «Автотор» выпускают машины BMW, помимо того в регионе достаточно хороший инвестиционный климат. Резиденты экономической спецзоны получают субсиди, которые возмещают затраты на таможенные платежи при импорте комплектующих.

Кроме вышеназванного региона, правление BMW изучало возможность для возведения собственного завода Московскую, Калужскую области и Санкт-Петербург. Уровень выпуска авто будет рассчитан на потребности российских автолюбителей.