Составлен ТОП-10 моделей от корейских автопроизводителей в России

Автоэксперты провели мониторинг продаж 2017 года корейских автомобилей в России. В результате был составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей от корейских производителей на авторынке РФ.

В России наибольшее количество продаж среди корейских авто наблюдается у флагманского KIA Rio. В 2017 году 96 689 россиян стали владельцами модели, что превышает показатели 2016 года на 10,3%. В тройку лидеров вошли Hyundai Solaris, продажи которого сократились на 24,1% до 68 614 машин, а также Hyundai Creta, спрос на который вырос в 2,5 раза до 55 305 автомобилей за год.

Четвертое место в ТОП-10 популярных корейских авто в России занимает KIA Sportage с приростом в 29,5% до 24 611 единиц. На пятом месте с приростом в 1,1% до 15 246 оказался KIA cee’d.Следом идет KIA Optima, продажи которой выросли на 104% до 12 822 автомобилей, и Hyundai Tucson с ростом в 17,3% до 12 011 единиц.

На восьмом месте в рейтинге корейских авто оказался KIA Soul, продажи которой в прошлом году составили 10 652 авто, что превышает уровень реализации 2016 года на 45,2%. Замыкают ТОП-10 самых продаваемых авто от корейских производителей в РФ Hyundai Santa Fe с приростом 49% до 8 617 машин и KIA Cerato с увеличением продаж на 81,9% до 6 769 авто.