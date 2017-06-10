Официально представлен новый фургон Citroen Berlingo

Французский бренд Citroen, входящий в структуру машиностроительной компании PSA Group, официально показал новый фургон Citroen Berlingo. Общественность сможет увидеть новинку в рамках Женевского автосалона, которые откроет свои двери в марте 2018 года.

Новый Citroen Berlingo разработан с использованием архитектуры EMP2. Такая же платформа применяется при создании большинства марок, контролируемых PSA Group. Это кроссоверы Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и Peugeot 5008.

Модель получит два варианта колесной базы, размеры которой достигают 2 780 и 2 970 мм. Объем багажного отсека фургона состави 775 литров, а у болем топовой версти рамен 1050 л.

В функциональном перечне новинки числяться проекционный экран, асистент, отслеживающий состояние водителя, круиз-контроль, идентификация дорожніх знаков, асистент спуска-подъема, мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином и беспроводная зарядка для мобильных устройств. Под капотом разместятся 1,2-литровый бензиновый мотор и 1,5-литровый дизель с отдачей 75, 110, 130 лошадиных сил. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП и 8-диапазонной АКПП.

В Европе фургон начнет продаваться во втором полугодии 2018 года. Российские цены на авто стартуют с 1 100 000 рублей.