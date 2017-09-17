Весной 2018 года в России стартуют продажи новой генерации Toyota Camry

Японская компания Toyota намерена привезти новое поколение Camry в Россию уже весной 2018 года. Сообщается, что новая генерация седана на российском авторынке не будет отличаться от версий для Китая и Америки.

В РФ предложат 10 различных версий Toyota Camry с тремя двигателями. Моторная гамма включает в себя базовый 6AR-FSE объемом 2 литра мощностью 150 л. с., двигатель 2AR-FE объемом 2,5 литра производительностью 181 л. с. и максимальным мотором объемом 3,5 литра, который генерирует до 249 л. с. В паре с силовой установкой будет работать коробка-автомат на шесть или восемь ступеней.

Самая бюджетная версия седана Toyota Camry нового поколения оснащена светодиодной оптикой, EBD, ABS, ESP, 10 подушками безопасности, системой помощи при подъеме и спуске, безключевым запуском мотора, системой кондиционирования, датчиками света, аудиосистемой и системой обогрева боковых зеркал заднего вида.

В максимальной комплектации Toyota Camry клиентам предложат комплекс безопасности Toyota Safety Sense P, который предполагается адаптивный круиз-контроль и систему, предотвращающую столкновения. Стоимость нового поколения Toyota Camry сообщат ближе к старту продаж.