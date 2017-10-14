В Mercedes-Benz разработают преемника Land Rover Defender

Согласно информации, опубликованной профильными СМИ, немецкие разработчики из Mercedes-Benz решили помочь британскому миллиардеру в разработке замены внедорожника Land Rover Defender. Этим бизнесменом оказался Джим Рэтклиф.

В соответствии с данными, полученными от обозревателей британского издания Autocar, Джим Рэтклиф, который является основателем химической фирмы Ineos, заключил договор с MbTech, входящей в структуру Mercedes-Benz, о разработке нового внедорожника. Для этих целей выделят 200 конструкторов немецкого премиального бренда.

Новинке дадут название Project Grenadier и она будет разработана на базе Land Rover Defender. Авто снабдят дизельным агрегатом, но вероятно машина еще будет оснащаться гибридными и электрическими агрегатами.

По словам представителей Mercedes-Benz, новинка появится в 2020 году. Серийное производство наладят в Британии или в Европе, а выпускаться они будут в количестве 25 000 авто ежегодно.