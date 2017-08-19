«Гараж 54» превратил микроавтобус в гусеничный вездеход

Участники проекта «Гараж 54» из Новосибирская превратили микроавтобус в гусеничный вездеход. Видео с процессом создания и испытания нового авто опубликовали на канале в соцсети YouTube.

Умелец из Новосибирска сообщил, что идея создать вездеход из микроавтобуса появилась давно, и он рано или поздно воплотил бы её: если не на камеру, так для себя. В основе гусеничного вездехода лежит микроавтобус в полноприводном исполнении. Его оснастили четырьмя гусеницами от производителя Stalker-Track.

В результате микроавтобус превратился в настоящий вездеход. Его решили испытать на заснеженном поле. Несмотря на то, что авто продемонстрировала отличные вездеходные характеристики, двигатель оказался слишком слабым для таких испытаний. Как итог гусеничный вездеход не смог взобраться на гору и перегрелся двигатель.