Nissan Qashqai подорожал в РФ на 31 000 рублей

Японский кроссовер Nissan Qashqai в феврале поднялся в цене на 31 000 рублей и лишился одной из версий. Об этом информирует авналитический портал «АВТОСТАТ», ссылаясь на информацию, полученной от исследования цен.

Повышение ценников коснулось автомобилей, выпущенных в 2018 году. Отныне в список вариантов исполнения Nissan Qashqai покинула модификация LE Roof. За стандартное исполнение автомобиля из Страны Восходящего Солнца с 1,2-литровым 115-сильным агрегатом и МКПП с передним приводом придется выложить 1 204 000 рублей. Т

оповая же версия Nissan Qashqai в версии LE Sport с 2-литровой установкой, генерирующей отдачу в 144 лошадиные силі с вариатором и полным приводом обойдется россиянам в 1 800 000 рублей. В 2017 году тираж известного среди россиян Nissan Qashqai в РФ составил 20 223 единицы и попал на 22 позицию в перечне самых востребованных авто на отечественном авторынке.