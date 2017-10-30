Новый универсал Volvo V60 презентуют 21 февраля

В пресс-центре шведской автомобилестроительной компании Volvo назвали дату дебюта своего нового универсала Volvo V60. Новинку презентуют 21 февраля 2018 года на специальной выставке, которая состоится в центральном офисе марки.

Согласно полученной информации от журналистов профильных СМИ, в настоящее время нет никаких сведений о новинке. Сообщается, что новый универсал Volvo V60 разработают на платформе SPA, на которой построены Volvo XC90 и Volvo V90. Недавно в сеть утекли видео Volvo V60. При рассмотрении его становится понятно, что машину снабдили светодиодной головной оптикой, стильной решеткой радиатора, вертикальными задними фарами, стеклянной крышей с люком и обширным багажным отделением.

Под капотом новинки разместятся бензиновые и дизельные турбированные агрегаты и система гибридного привода. Позже появится вседорожная вариация Volvo V60 Cross Country и седан Volvo S60.