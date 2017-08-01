Genesis G80 тестирует новый 350-сильный мотор Hyundai

Корейский автопроизводитель Hyundai начал тестирование новой силовой установки, которую получат премиальные Genesis и среднемоторные спорткары. Двигатель способен выдавать до 260 кВт или 350 л. с.

Новый 350-сильный двигатель Hyundai пополнит семейство Theta III. Объем четырехцилиндровой установки составляет 2,5 литра. Оснащенная системой прямого впрыска топлива она прекрасно сочетается с передним, задним и полным приводом.

Впервые мотор установят на Genesis G80, который готовят к презентации. Однако данная версия получит мощность лишь 300 л. с. После мотор будут устанавливать на среднемоторные Hyundai. Первым представителем станет RM16 N, однако объем двигателя сократят до 2,3 литров.

Новинку уже протестировали в различных версиях наддува, на данный момент Genesis G80 проводит испытания новой силовой установки. Со временем к двигателю добавят некоторые гибридные элементы. Ожидается, что новый мотор вытеснит 2-литровый турбо Hyundai Santa Fe и KIA Sorento.