Первые российские битопливные Ford Focus переданы властям Татарстана

Российская компания Ford Sollers передала первые шесть авто Ford Focus CNG российской сборки правительству Татарстана. Такие авто могут ездить, используя бензин и сжатый метан.

В моторный отсек Ford Focus CNG получил двигатель объемом 1,6 литра, который приспособлен для работы на бензине и сжатом метане. С этой целью российские инженеры Ford Sollers обновили клапаны, седла клапанов и свечи зажигания, а кроме 55-литрового бензобака авто получило еще 80-литровый баллон для сжатого газа. При использовании двух типов топлива дальность хода достигла 1 000 км.

Переключение на разные топливные режимы после запуска двигателя осуществляется в автоматическом и ручном режиме. На панели управления оборудованием контроля за топливом у авто имеются световые индикаторы, которые информируют водителя о запасах газа. Благодаря применению метана срок службы мотора вырастет в 1,5-2 раза.