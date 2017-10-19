Новый Ford Focus впервые засветился без камуфляжа

Американская машиностроительная компания Ford намерена полностью раскрыть подробности о хэтчбэке Ford Focus на особом мероприятии, запланированном на апрель, но фотошпионы смогли увидеть авто при проведении официальной фотосессии. Интересен тот факт, что представители Ford пытались прогнать журналистов, но это у них не вышло.

При рассмотрении попавших в сеть шпионских фотографий становится понятно, что при прохождении рекламного фотосета в португальском Кашкайш новый Ford Focus полностью был лишен камуфляжной пленки. По мнению экспертов, новый хэтчбэк, изображенный на фото, представлен в «заряженной» версии ST либо со спортивными доработками из пакета ST Line.

Специфичными чертами нового хэтчбэка стоит считать панорамный верх и колесные диски размером 18 дюймов. Кроме того, машину снабдили обширным аэродинамическим обвесом и задним маленьким спойлером.

Помимо всего, еще запечатлели и иную модификацию хэтчбэка, но тогда авто облачили в защитный чехол. Еще новый Ford Focus во втором полугодии этого года выйдет в кузове универсал и во вседорожном варианте Active. Затем в линейке появятся и седаны Ford Focus.