В России стартовал прием предзаказов на электрокар Tesla Model 3

В России стартовал сбор предзаказов на наиболее бюджетный электрокар Tesla Model 3. Его продажами займутся специалисты Moscow Tesla Club.

Согласно информации, обнародованной обозревателями профильных СМИ, стоимость авто стартует от 3 800 000 рублей, а топовая версия американского электромобиля обойдется в 5 500 000 рублей. Чтобы оформить предзаказ, автолюбитель должен внести на депозит 145 000 рублей, что войдет в сумму оплаты авто и его доставки. Первые машины приедут в РФ в начале следующего года.

Tesla Model 3 повторяет стилистику флагмана Tesla Model S. Его оснастили 5-местным салоном и минималистичным интерьером без панели управления, но с внушительным центральным экраном. Авто получило стальной кузов, но легкосплавные материалы также присутствуют в отделке.

Дальность хода машины достигает 354 км, а до первой «сотни» электромобиль разгоняется за 5,6 секунды при предельной скорости в 210 км/ч. Все авто получили автопилот и работают со станциями экспресс-зарядки Supercharger.