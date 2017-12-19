Новый кроссовер Geely Atlas приедет в Россию в феврале

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, флагманский китайский кроссовер Geely Atlas выйдет на отечественный авторынок к концу февраля 2018 года. За новинку придется выложить от 989 000 рублей.

Под капот новый кроссовер получит 2-литровый мотор с отдачей 139 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-скоростной МКПП и заднеприводным механизмом. Помимо того, в список функций машины попали климат-контроль, электроусилитель руля, передние эйрбэги, аудиосистема с четырьмя колонками и система оперативного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

Geely Atlas в версии Comfort с такой же установкой и КПП обойдется в 1 106 000 рублей. Его оснастили ABS, EBD, системой стабилизации, ассистентом спуска-подъема, кнопочным зажиганием, мониторингом давления в покрышках, полифункциональным рулем, задним парктроником и фирменным мультимедийным центром с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

За топовый Geely Atlas с 2,4-литровым агрегатом и полным приводом придется отдать 1 539 000 рублей. Салон авто отделан кожей Nappa, оснащен контролем слепых зон, стеклянным верхом с люком, круиз-контролем, ассистентом экстренного торможения и контролем за выходом из полосы движения.