Новый хэтчбек KIA Ceed построят на облегченном шасси

Производитель авто KIA вывел на тесты новое поколение Cee'd, что удалось сфотографировать шпионам. Обновленный хэтчбэк назвали Ceed и построили на абсолютно новой платформе K2, которая оказалась легче старой J4.

Главной особенностью нового поколения хэтчбэка KIA Ceed стала более легкая платформа. Она изготовлена из легкой высокопрочной стали и имеет иную конструкцию: передняя часть сохранила вид McPherson, однако сзади она приобрела конструкцию из рычагов. Габариты новинки следующие: длина — 4 310 мм, ширина — 1 800 мм, высота — 1 447 мм, база колес — 2 650 мм.

Поскольку высота хэтчбэка сократилась, модель KIA Ceed получила более спортивный вид. Под капотом нового поколения можно установить литровый мотор, который генерирует 120 л.с., 1,4-литровый двигатель, который обеспечивает 140 л.с., или дизельные 1,4-литровые двигатели мощностью 115 и 136 л.с. В качестве трансмиссии предлагают семискоростной «робот» с двойным сцеплением.

Официальная презентация новинки назначена уже на март текущего года. Обновленный хэтчбэк KIA Ceed покажут на автосалоне в Женеве.