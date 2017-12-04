BMW представила новое кросс-купе X4

Немецкий автопроизводитель BMW опубликовал фото кросс-купе X4. Официальная презентация нового поколения состоится уже в следующем месяце в рамках автошоу в Женеве.

Кроссовер BMW X4 в кузове купе построен на базе CLAR. Новое поколение уменьшило вес на 50 кг, а удлиненный кузов обеспечил больше пространства в салоне. Управляемость автомобилем была улучшена за счет пониженного центра тяжести и новой подвески.

Новинка получила фирменный дизайн BMW, а интерьер сохранил оснащение BMW X3, который представили в июне прошлого года. Компания предлагает три варианта кросс-купе BMW X4: спортивный M Sport, внедорожный xLine, а также спортивно-внедорожный M Sport X.

В моторной линейке числится 2-литровый турбодвигатель xDrive20i производительностью 185 «лошадей» и xDrive30i производительностью 255 «лошадей». А также 2-литровый дизельный xDrive20d производительностью 195 «лошадей» и xDrive25d производительностью 235 «лошадей».

Обновленное кросс-купе BMW X4 получит комплектацию M Performance, моторная линейка которой представлена 3-литровым турбодвигателем на бензине M40i производительностью 360 «лошадей», а также на дизеле M40d производительностью 330 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают АКПП на восемь скоростей, а также полный привод xDrive.