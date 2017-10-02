Представлен обновленный Mercedes-Benz C-Class

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz раскрыла подробности о новом Mercedes-Benz C-Class. Новинку представят на Женевском автосалоне, а на европейский рынок машина выйдет летом нынешнего года.

Авто предложат в версиях SE, Sport и AMG Line. Производство модели наладят на автозаводах в КНР, ФРГ, США и Южной Африке. За авто придется выложить от 31 754 евро.

Новый Mercedes-Benz C-Class снабдили пересмотренной светодиодной оптикой в духе Mercedes-Benz E-Class, иной радиаторной решеткой, спортивными бамперами, хромированными боковыми юбками и массивными воздухозаборниками. В салоне нового авто стоит выделить обширный тачскрин мультимедийной установки, новую панель управления и беспроводную зарядку для мобильных устройств.

В списке функций нового Mercedes-Benz C-Class появились полуавтоматическое управление, камеры, радиолокационные системы, круиз-контроль, автоматическая парковка, экстренное торможение, мониторинг мертвых зон и идентификация пешеходов.