В Женеве представят новый универсал Subaru Viziv Tourer Concept

Японская машиностроительная компания Subaru обнародовала в сети дебютное изображение своего первого прототипа Subaru Viziv Tourer Concept. Его представят в марте в рамках Женевского автосалона.

Согласно информации, которой поделились обозреватели американского портала Motor1, прототип выступит предвестником серийного универсала, который придет на смену актуальному Subaru Levorg. Но эти данные официально не подтверждены.

При просмотре выложенных в сети изображений становится ясно, что автомобиль разработают на архитектуре Subaru Global Platform. На фото пока представлена задняя половина авто. Иные параметры авто пока засекречены.

В январе Subaru продемонстрировала концепт седана Viziv Performance STI. Новинку стоит считать спортивной модификацией прежнего прототипа Viziv Performance, представленного в 2017 году. Ряд наработок концепта, возможно, появится на серийном седане Subaru WRX STI.