Dodge Charger 1969 Брюса Уиллиса уйдет с молотка

Аукционный дом Silverstone намерен продать «с молотка» Dodge Charger 1969 модельного года в кузове купе. Первым владельцем авто был Брюс Уиллис, а позднее его приобрел солист группы Jamiroquai Джей Кей.

Аукционный дом Silverstone сообщил, что оценивает 49-летнее купе в 60 тысяч фунтов стерлингов (4,8 млн рублей). В информации к лоту сказано, что первым владельцем Dodge Charger 1969 года был Брюс Уиллис. Первая жена Деми Мур подарила купе актеру, позднее он продал его Джею Кею.

Солист Jamiroquai Джей Кей привез купе в США, где несколько модифицировал покупку. В результате Dodge Charger получил улучшение силового агрегата, рестайлинг интерьера, а также иную выхлопную систему. Купе оснастили мотором V8 объемом 8,2 литра. В паре с двигателем работает трехскоростная коробка-автомат. Все доработки обошлись Джею Кею в 24 тысяч фунтов (2 млн рублей).