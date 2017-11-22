Старый «Запорожец» превратили в шоу-кар

На страницах российских изданий появились фотографии тюнингового старого «Запорожца», который получил действительно роскошный и современный внешний вид. Авторы проекта рассказали, что модель имеет целый ряд компонентов, «перекочевавших» с других автомобилей.

Согласно данным авторов тюнинг-проекта, работы над «Горбатым» начались ещё в 1998 году, а подходящий автомобиль Запорожского автозавода удалось отыскать только к 2004 году. Примечательно, что найденный тюнерами автомобиль имеет полностью оригинальные детали и пробег всего в 3 000 километров, что довольно мало для раритетного хэтчбека.

В первую очередь тюнеры «пересадили» автомобилю 1,7-литровый 73-сильный мотор от внедорожника ВАЗ-2121, более известного как «Нива». Стартер, генератор и карбюратор для «Запорожца» были заимствованы у ВАЗ-2103. Кроме того, модель имеет «вазовский» стабилизатор поперечной устойчивости.

Передняя часть кузова шоу-кара лишилась мелких деталей и получила модернизированную решетку от «Нивы», а на бампере расположился аэродинамический воздухозаборник. Кузов автомобиля покрыт эмалью от Ford Mustang Shelby, а фары «перекочевали» с BMW E39. Помимо этого, оптика получила биксеноновые линзы от Range Rover. Уникальный «Запорожец» поставлен на золотистые колёсные диски Volk Rays TE37.