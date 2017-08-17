Новый седан Nissan Teana представят 28 марта в Нью-Йорке

На сегодняшний день большинство автолюбителей с нетерпением ожидают открытия грядущего Женевского автосалона, но японские разработчики из Nissan представят новый Nissan Altima на автовыставке в Нью-Йорке 28 марта 2018 года. Сообщается, что новинку снабдят высококачественными отделочными материалами и современным мультимедийным центром.

Согласно информации, распространенной обозревателями американских специализированных порталов, новый Nissan Altima представят в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке в конце марта. В настоящее время о модели нет никаких данных, но оформление полноразмерного седана выполнят в духе концепта Nissan Vmotion 2.0.

Недавно на автодорогах Сан-Франциско заметили тестовый прототип нового Nissan Altima. Модель вывели на тест-драйв в плотном камуфляже, но отмечается абсолютно новый дизайн передней половины кузова. Интересно, что новинку оснастили покатым верхом и рядом сходств с обновленным Nissan Maxima.

Под капот авто получит новый 2,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель и 6-цилиндровый 3,5-литровый агрегат с производительностью 200 и 290 л.с. Вероятно, в силовой линейке появится и новый турбомотор.