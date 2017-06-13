Шпионы рассекретили салон нового кроссовера Suzuki Vitara

В интернете обнародовали новые фотографии интерьера нового небольшого кроссовера Suzuki Vitara. Обозреватели итальянского специализированного портала Quattroruote выложили фотоснимок салона авто.

При рассмотрении опубликованных фото можно увидеть, что салон новинки не подвергся серьезным изменениям. Среди них следует выделить другие отделочные материалы кресел и передней панели. Также модель снабдят обширным списком защитных систем, работающих при помощи спрятанного в переднем бампере лидара или радара.

Технические параметры модели пока держатся в секрете. Актуальная версия получила под капот 4-цилиндровый агрегат с объемом 1,4 и 1,6 литра. Кроме него предусматривается 1,6-литровый дизель. Во внешнем оформлении авто изменятся передняя и задние части, покрытые камуфляжной пленкой.

Официально новый Suzuki Vitara представят в 2018 году. На рынок новинка выйдет после демонстрации.