Geely готовит к премьере новый седан Emgrand SL

Китайский автопроизводитель Geely намерен расширить модельный ряд за счет нового Emgrand SL, презентация которого состоится в рамках автосалона в Пекине уже в апреле. Компания получила патент на седан в Китае.

Министерство промышленности КНР опубликовало снимки новинки, а также основные характеристики Geely Emgrand SL на официальном сайте. Седан выполнен в классическом стиле производителя. Авто получило название Emgrand SL, однако в серии новинку могут переименовать.

Габариты нового Geely Emgrand SL следующие: длина – 4 680 мм, ширина – 1 785 мм, высота – 1 460 мм, база колес – 2 670 мм. Моторная линейка седана представлена турбодвигателем объемом 1 литр производительностью 136 «лошадей», а также двигателем объемом 1,4 литра производительностью 133 «лошади». В паре с моторами будет работать МКПП на шесть скоростей или вариатор DCT на шесть ступеней.

Седан получил купеобразный кузов, радиаторную решетку в стиле Geely, передние ходовые огни на светодиодах, а также LED-матрицы задней оптики. Дизайн создавал Питер Хорбери, бывший руководитель дизайнерского отдела Volvo. Официальная презентация модели состоится в апреле на автошоу в Пекине, а продажи стартуют до конца 2018 года.