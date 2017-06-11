Стало известно, как будет выглядеть машина из нового «Такси»‍
Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

В ближайшем будущем в кинотеатры отправятся поклонники фильмов «Такси» Люка Бессона, чтобы увидеть новую пятую часть. Пока в сети были опубликованы фотографии нового «киношного» автомобиля.

Главным героем кинокартины по-прежнему будет белый французский автомобиль Peugeot. В первых трёх частях зрители наблюдали за приключениями таксиста Даниэля Моралеса, передвигавшегося на Peugeot 406. Его машина оснащалась спортивными шинами, спойлером, крыльями и другими деталями аэродинамического обвеса. Затем это такси заменили на модель 407, она же будет использоваться в новой части франшизы.

Разумеется, Peugeot 407 подвергнется ряду доработок, которые наверняка затронут и мотор. В фильме таксист будет преследовать грабителей на итальянских спорткарах Ferrari и Lamborghini. В частности, в одной из сцен погони примет участие 570-сильный Ferrari 458 Italia, который тратит на разгон до 100 км/ч с места всего 3,4 секунды. Приблизительно такая же мощность должна быть и у «киношного» Peugeot 407.

 

Как и ранее, действие пятой части развернётся на улицах Марселя, при этом по ходу фильма уничтожат несколько классических машин от французских производителей. Напомним, что предыдущая часть «Такси» увидела свет более десяти лет назад.

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