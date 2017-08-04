Porsche начала печатать на 3D-принтере детали для классических авто

Владельцы раритетных Porsche 959 и Porsche 911 Speedster теперь могут не бояться, что в случае поломки их автомобили не удастся починить, поскольку 3D-принтер позволяет создавать аутентичные запасные части. Немецкая компания сообщила, что запускает продажи комплектующих для классических моделей.

В наши дни организовывать полноценный выпуск запчастей для ретро-автомобилей невыгодно, так как спрос на них низкий. Однако руководство Porsche считает, что технология 3D-печати поможет быстро создавать такие детали в необходимом количестве. Коллекционеры смогут заказать прокладки сцепления и крышку топливного бака для модели Porsche 959, зеркала для Porsche 911 Speedster и ряд других запчастей для Porsche 964 и Porsche 356.

Представители марки отмечают, что существующие технологии были доработаны, поскольку при создании деталей для раритетных машин Porsche важна точность вплоть до 0,1 мм. В скором времени компоненты, напечатанные на 3D-принтере, протестируют, после чего стартуют их продажи.