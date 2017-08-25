Maserati готовит «заряженный» кроссовер Levante GTS

Итальянский премиальный бренд Maserati, входящий в состав концерна FCA Group, вывел на дорожные тесты новый кроссовер Maserati Levante в «заряженной» версии GTS. Инсайдеры сообщают, что роскошная новинка получит под капот мотор мощностью как минимум в 523 лошадиные силы.

На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового «заряженного» кроссовера Maserati Levante GTS. Что касается внешности, то производительная версия роскошного SUV от стандартной модели отличается пересмотренным и более агрессивным передним бампером, который имеет широкие воздухозаборники. Помимо этого, шильдик бренда на задней части кузова перемещен на крышку багажника.

Новый Maserati Levante GTS получит под капот тот же двигатель, которым оснащается спорткар Maserati Quattroporte GTS. Речь идёт о 3,8-литровом бензиновом турбомоторе с системой двойного наддува, который генерирует 523 лошадиные силы, но для массивного SUV отдачу двигателя могут увеличить.

Помимо этого, в список оснащения готовящегося к премьере Maserati Levante GTS войдет продвинутая система аэродинамики, а также ориентированная на трековое использование подвеска. Дебют новинки состоится уже в середине нынешнего года.