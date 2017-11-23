Mercedes-AMG G63 нового поколения получил 585-сильный двигатель

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала новое поколение «заряженного» G-Class, под капотом которого нашёл место 585-сильный мотор. Новинку планируется продемонстрировать публично уже в марте на автосалоне в Женеве.

Новый Mercedes-AMG G 63 оснастили 4,0-литровым твин-турбо мотором V8 с изменяемой геометрией крыльчатки, который способен генерировать 585 лошадиных сил при крутящем моменте в 850 Нм. Прежняя генерация модели предлагалась с 571-сильной V-образной «восьмёркой» объёмом 5,5 литра. Помимо этого, упоминания достойны спортивная выхлопная система, адаптивная подвеска и улучшенная тормозная система с красными суппортами

Автомобиль получил 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию AMG Speedshift TCT и систему привода на обе оси колёс AMG Performance, которая распределяет тягу в соотношении 40:60. Масса нового Mercedes-AMG G 63 составляет 2 485 килограммов, при этом он может ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Так, новинка стала быстрее предшественника на 0,9 секунды.

Модель разгоняется максимум до 220 км/ч, однако опциональный пакет позволяет увеличить лимит скорости до 240 км/ч. Отметим, что конкуренту в лице британского Range Rover Sport SVR необходимо на разгон до первой «сотни» 4,7 секунды, но его максимальная скорость составляет 260 км/ч.