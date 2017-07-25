Subaru Forester стал бестселлером марки в России

Российский офис Subaru поделился данными о результатах продаж в январе текущего года. За отчётный период дилеры бренда продали 618 новых автомобилей, что на 104% превышает показатель годичной давности.

Наибольшей популярностью у россиян среди всех моделей Subaru пользуется внедорожник Forester. В прошлом месяце продажи такого автомобиля выросли на 55,6% и составили 375 единиц. Модель предлагается российским автолюбителям с полным приводом и 2,5-литровым мотором мощностью в 171 лошадиную силу.

Кроме того, доступна модификация с 241-сильным двигателем. При этом Subaru Forester оснащается 6-ступенчатой механической КПП. Цены на внедорожник стартуют от 1 659 000 рублей.

Вторую строчку занял кроссовер Subaru XV со 133 реализованными в январе экземплярами. Благодаря 106 проданным машинам Subaru Outback занял третье место по популярности на российском рынке.

Ещё три россиянина приобрели спорткары Subaru Impreza WRX, а версия с индексом STI нашла только одного покупателя. Напомним, что модель вернулась на авторынок России в конце 2017 года.