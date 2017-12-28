В сети рассекретили салон электрокроссовера Great Wall ORA iQ5
На страницах китайских автомобильных изданий появились свежие фото интерьера нового электрического кроссовера ORA iQ5. Стоит напомнить, что суббренд ORA был основан китайским автогигантом Great Wall, а под молодой маркой будут выпускаться электрические модели сегмента SUV.
Китайские автомобильные издания рассекретили интерьер нового полностью электрического кроссовера ORA iQ5, публичная премьера которого состоится уже в апреле нынешнего года на автосалоне в Пекине. Судя по снимкам, «зелёный» кроссовер получит довольно аскетичный дизайн интерьера, который примечателен двумя большими сенсорными дисплеями. Не исключено, что минималистичный дизайн «подсмотрен» у нового Tesla Model 3.
Наряду с этим эксперты сообщили, что интерьер ORA iQ5 имеет отделку из качественного заменителя кожи, а в список оснащения входят такие опции как электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель, система стабилизации, парковочный ассистент и многое другое.
Подробная информация о технических характеристиках нового ORA iQ5 пока держится в секрете, но известно, что кроссовер получит 160-сильный электромотор, который позволит разогнаться до 150 км/ч. Длина автомобиля составляет 4 445 мм.